PS diz que «PSD de Faro queixa-se de si próprio» no caso da nova ponte da Praia de Faro

O PS Faro respondeu hoje, em nota de imprensa, à Comissão Política do PSD de Faro para quem «a nova ponte na Praia de Faro está a ser mais um engano do governo».

No entender dos socialistas, «o programa Polis cumpriu, lançou o concurso para a empreitada com as verbas previstas para o projeto que a Câmara Municipal de Faro lhe entregou, afinal a obra é mais cara e o procedimento público ficou deserto. O município foi informado da disponibilidade de reforço das verbas centrais para lançar novo concurso para o aumento previsível dos custos, agora o município deve decidir comparticipar para esse esforço derivado do projeto que fez e do erro que induziu com o valor base concursado».

O PS Faro reconhece que «o governo podia sempre transferir ainda mais verbas de outras rubricas do programa Polis, não fosse o caso do município também não ter ainda cumprido com o montante de fundo perdido para o realojamento dos pescadores, transferido do mesmo programa Polis do governo, cujos montantes foram usados, pelo então vice-presidente Rogério Bacalhau, para compra de terrenos privados a um custo elevadíssimo que os fez esgotar, em 2011/2013 e até agora nem projeto nem casas».

«Estamos certos que o programa Polis, ainda que em liquidação, fará por cumprir não olhando a quem assim gere a comunicação e os fundos públicos e que é à população farense que compete julgar», conclui a nota.