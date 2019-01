São Brás já tem espaço definitivo para o «Armazém Social» que ajuda os mais carenciados

Na constante procura de novas respostas sociais, e porque muitas famílias que são acompanhadas vivem em lares com poucas condições, onde faltam móveis e eletrodomésticos, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, criaram, em parceria, o «Armazém Social de São Brás de Alportel, um serviço que permite ajudar com este tipo de artigos em 2ª mão, doados por particulares, empresas e entidades, a quem o município «muito agradece, pela generosidade».

Numa primeira fase, ainda sem espaço definitivo, «o Armazém Social funcionou em diversos locais, mediante a generosa cedência, que o município reconhecidamente agradece à família da saudosa Damásia Moreira, à família Bica, a António Santos e a Álvaro Rodrigues».

Desde 2018, em resultado de um investimento da Câmara Municipal no arrendamento de um espaço, o Armazém Social localiza-se, em espaço definitivo, no Entreposto Comercial e Industrial de São Brás de Alportel, sendo o seu funcionamento assegurado através de uma parceria com o Exército de Salvação, entidade que se juntou à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia, nesta tão nobre missão de ajudar quem mais precisa.

A Loja Social de São Brás de Alportel abriu as suas portas em março de 2012 e, desde então, há já mais de seis anos, com a mão de-obra solidária da rede de voluntariado «São Brás Solidário», presta auxílio às famílias mais vulneráveis do concelho, acompanhadas nos Serviços Sociais da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, mediante entrega de alimentos, roupa, calçado, livros, brinquedos e pequenos artigos para o lar, bens que são adquiridos diretamente pela Câmara Municipal ou doados por particulares, entidades e empresas, como sejam o Banco Alimentar do Algarve e lojas do comércio local.

A Loja Social dispõe também de um «Banco de Fraldas e Enxoval» de bebé e de um «Banco de Artigos de Higiene e Limpeza», assegurados pela aquisição de produtos por parte da Câmara Municipal, com a colaboração sempre muito válida de diversas entidades.