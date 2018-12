Município de Faro cria parcerias na área do voluntariado

A Câmara Municipal de Faro aprovou, na sua última reunião de câmara, realizada a 17 de dezembro, o desenvolvimento de uma parceria com a «Sê Mais Sê Melhor – Associação para a Promoção do Potencial Humano», numa iniciativa que envolverá os projetos «Se queres, podes» e «Atreve-te».

A «Sê Mais Sê Melhor – Associação para a Promoção do Potencial Humano» tem como objetivo promover o desenvolvimento pessoal, considerando a sua natureza multifacetada. Com o desenvolvimento desta parceria, o município de Faro irá associar-se ao projeto «Se queres, podes» que pretende identificar, reunir e catalogar hipóteses de voluntariado na comunidade para jovens, bem como consciencializar esses jovens para os benefícios aliados à prática do voluntariado, fomentando a prática voluntária como promotora de autonomia, do exercício cívico, assim como potencializadora da construção de um projeto de vida, tanto a nível pessoal como profissional.

Também nesta parceria está contemplado o projeto «Atreve-te», cujo objetivo é fomentar a consciência, a participação cívica, a proatividade e o empowerment nos jovens, com vista a fomentar o exercício de uma decisão informada na sociedade.

Este projeto pretende também prevenir e combater as discriminações com base em qualquer fator que fomente a diferenciação no acesso à igualdade de oportunidades, promovendo a sensibilização para a importância da temática da igualdade e da equidade entre todas as pessoas independentemente das suas caraterísticas pessoais, sociais ou culturais.

Os projetos incluídos nesta parceria enquadram-se nas políticas sociais desenvolvidas pela autarquia e, por isso, esta colaboração pretende produzir resultados que complementem o trabalho desenvolvimento pela autarquia através do Banco Local de Voluntariado de Faro e do Plano Municipal para a Igualdade.

Esta parceria é livre de qualquer encargo para a autarquia, pois ambos os projetos são financiados pelo Programa Apoio Associativismo Jovem do IPDJ, assumindo a Câmara Municipal de Faro, através da sua proximidade com as populações, a base para potencializar os referidos projetos através do papel que assume, diariamente, enquanto impulsionadora e principal agente no desenvolvimento social do concelho, o que permitirá reforçar a aposta na área social do município de Faro.