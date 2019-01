Jupiter Hotels lança campanha de recrutamento para unidades no Algarve

O Jupiter Marina Hotel – Couples & SPA e o Jupiter Albufeira Hotel – Family & Fun preparam-se para lançar uma campanha de recrutamento com o objetivo de reforçar as suas equipas para a temporada de 2019.

«A campanha será levada a cabo através de diversos canais online e iniciativas com vista a divulgar as várias oportunidades junto da população local e dos profissionais especializados, que procuram novos desafios que lhes permitam mostrar e consolidar as suas competências», explica fonte do grupo.

Ao longo das próximas semanas serão divulgadas, no Linkedin do grupo, oportunidades para cozinheiros, pasteleiros, barmans, empregados de mesa, vigilantes de piscina, ecónomos, empregadas de andares e técnicos de Spa.

Também serão divulgadas várias oportunidades de carreira para cargos de chefia e supervisão dos vários departamentos mencionados.

As candidaturas (CV e carta de apresentação) podem ser enviadas por e-mail para o Jupiter Marina Hotel ou para o Jupiter Albufeira Hotel. Poderá também aceder ao website, fazendo referência ao hotel para o qual está a remeter a candidatura.