Dois membros dos «Hells Angels» detidos no Algarve

A Polícia Judiciária (PJ) procedeu, no dia 30 de janeiro, quarta-feira, à detenção de dois cidadãos nacionais no Algarve, no âmbito de inquérito dirigido pelo Ministério Público, com investigação realizada pela PJ. Os dois indivíduos estão associados à organização «Hells Angels Motorcycle Club».

«Em causa estão factos suscetíveis de integrar a prática dos seguintes crimes: associação criminosa, homicídio qualificado, na forma tentada, roubo, ofensas à integridade física graves, ofensas à integridade física qualificadas e detenção de armas proibidas», explica fonte da PJ.

Os detidos foram apresentados no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa a primeiro interrogatório judicial no dia 31 de janeiro, quinta-feira, «tendo a juiz decidido, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, aplicar aos arguidos, cumulativamente, as seguintes medidas de coação: o dever de apresentações periódicas no posto policial da área de residência, proibição de ausência para o estrangeiro e de contactos com coarguidos, bem como de participarem em eventos motard e de exercício da profissão de segurança privada».

O inquérito encontra-se em segredo de justiça e corre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), sendo o Ministério Público coadjuvado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da Polícia Judiciária.