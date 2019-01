Silves promove formação de «Intervenção Psicológica em Alterações Emocionais»

Numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves (CMS) em parceria com a Educarte, a Biblioteca Municipal de Silves acolherá nos próximos dias 25 e 26 de janeiro, e 15 e 16 de fevereiro, um curso de formação subordinado à temática «Intervenção Psicológica em Alterações Emocionais».

A ação é dirigida a Psicólogos com cédula profissional da Ordem dos Psicólogos Portugueses ou estudantes do Mestrado integrado do curso de Psicologia, e tem como objetivo principal desenvolver a metodologia de intervenção psicológica com crianças e jovens com alterações emocionais diversas.

Vulnerabilidade, risco e resiliência, alterações emocionais (mal-estar na família, na escola ou na vida social e sinal de autoestima geral baixa e depressão), intervenção direta (estimulação do autocontrolo, da autoestima e das competências sociais) e intervenção indireta (aconselhamento educacional aos pais e Intervenção na escola) são os principais conteúdos desta ação, ministrada por Marta Vidal Paula.

As inscrições são limitadas a um número mínimo de 20 e máximo de 25 participantes, e têm um custo associado de 55 euros (pagos diretamente à entidade formadora), devendo ser efetuadas junto do sector de Psicologia da CMS, localizado na Rua João de Deus, n.º 19-1.º, em Silves (ao lado da Junta de Freguesia), através do preenchimento de ficha de inscrição disponível portal do Município de Silves.

Horário das Sessões

25 de janeiro e 15 de fevereiro: 18h30 – 23h00

26 de janeiro e 16 de fevereiro: 9h00 – 13h00 | 14h00 – 18h00