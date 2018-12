Instituto Piaget de Silves promove exercício junto dos idosos

O Instituto Piaget de Silves está a desenvolver atividades físicas com utentes das instituições da Santa Casa de Misericórdia, na área de influência do instituto universitário, onde os estudantes do curso de Fisioterapia realizam sessões de treino de força muscular dinâmica aos idosos, sob a supervisão da terapeuta Beatriz Minghelli.

A prescrição de exercício de força deve ter em consideração a população a ser trabalhada. No caso dos idosos, a American College of Sports Medicine recomenda a realização de 8 a 10 exercícios envolvendo grandes agrupamentos musculares, onde cada exercício deve ser realizado entre 10 a 15 repetições.

O treino de força deve ser realizado com uma frequência semanal de, no mínimo, 2 vezes, com um descanso mínimo de 48 horas entre as sessões de treino.

As pessoas idosas devem ser encorajadas a realizar treino de força muscular dinâmica com o objetivo de manutenção e aumento da força muscular, o que pode auxiliar na prevenção de quedas e melhorar a mobilidade articular.

A prática do treino de força permite adquirir melhorias no desempenho das atividades de vida diária, sendo estas realizadas com menos esforço, melhorando a independência funcional e permitindo viver mais anos de forma mais autónoma.

Em Portugal está a ocorrer um duplo envelhecimento, onde há menos jovens e mais pessoas idosas, com um impacto reduzido ou negativo no crescimento da população.

Esta transição demográfica representa uma pirâmide transfigurada, e o número de indivíduos que vivem com doenças crónicas por décadas tem aumentado, ou seja, o envelhecimento de pessoas com doenças crónicas tem-se tornado «normal», o que implica maiores despesas para saúde.