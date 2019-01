A Casa da Criança do Rogil e a Associação de Dadores de Sangue do Barlavento vão levar a cabo, no próximo dia 19 de janeiro, sábado, uma colheita de sangue.

A ação vai acontecer entre as 9h30 e as 13h00, na Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur, localizada na Rua dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, lote 45, em Aljezur.

A organização apela «à solidariedade de todos, por uma causa nobre e que ajuda a salvar vidas».