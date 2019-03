CHUA assinala Dia Nacional do Doente com AVC em Faro e Portimão

A Unidade de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o Núcleo de Enfermagem de Reabilitação das Unidades Hospitalares de Portimão e Lagos do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) realizam, com o objetivo de assinalar o Dia Nacional do Doente com AVC, um conjunto de atividades que visam a consciencialização e prevenção junto da população, entre os dias 31 de Março e 5 de Abril.

As comemorações têm início a 31 de março, com a realização de uma exposição fotográfica no hall de entrada do edifício central da Unidade Hospitalar de Faro. No dia seguinte, a 1 de abril, às 9h00, decorre a sessão de abertura que conta com a presença de Paulo Morgado, presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve, Ana Paula Gonçalves, presidente do Conselho de Administração do CHUA, Mahomede Americano, diretor clínico do CHUA, Filomena Martins, enfermeira diretora do CHUA, Carlos Luís, diretor do Agrupamento de Escolas João de Deus (Faro) e Ana Paula Fidalgo, coordenadora da Unidade de AVC do CHUA.

Durante o evento, a médica Ana Paula Fidalgo irá abordar o tema «Acidente Vascular Cerebral (AVC), o que é? Sinais e Sintomas», seguindo-se Célia Lopes, nutricionista no CHUA, com a temática «Nutrição e AVC – há relação», finalizando-se a sessão com uma apresentação da oferta desportiva no concelho de Faro, por parte de Jorge Candeias, responsável da Unidade Promoção, Desporto e Juventude da Câmara de Faro. A atividade terá lugar no Auditório da Escola Secundária João de Deus, em Faro.

No dia 3 de abril, com o apoio do grupo «Pegadas à 4ª feira», realiza-se pela cidade de Faro a «Caminhada do AVC», com início marcado para as 19h30, no Fórum Algarve. Esta iniciativa pretende alertar para a importância do desporto na qualidade de vida e na prevenção deste tipo de doenças.

O ponto final no programação das comemorações é colocado a 5 de abril, com um rastreio dos fatores de risco vascular à população, que tem lugar no Mercado Municipal de Faro, às 8h00, com o propósito de detetar possíveis casos de risco, assim como aconselhar, sensibilizar e informar relativamente ao AVC.

A comemoração deste dia não se centra apenas em Faro. Vão ser promovidas diversas ações de sensibilização, direcionadas à população, por parte do Núcleo de Enfermagem de Reabilitação das Unidades Hospitalares de Portimão e Lagos do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

No dia 1 de abril, a equipa multidisciplinar promove uma ação na Associação de Reformados do Pontal – Portimão e Não Só. A sessão de abertura, que tem início às 10 horas, conta com a presença de um representante do Conselho de Administração e do coordenador do Núcleo de Enfermagem de Reabilitação. Logo de seguida, às 10h15, acontece uma sessão formativa sobre «Prevenção do Acidente Vascular Cerebral (AVC)», com a enfermeira Helena Gaspar, seguindo-se uma outra sobre os «Fatores de Risco» associados à doença com a enfermeira Alexandra Ávila, com início previsto para as 10h45.

A programação desta atividade continua com a apresentação do Grupo de Ajuda Mútua de Sobreviventes do AVC, às 11h00, pela enfermeira Ivone Máximo. O plano inclui ainda um rastreio gratuito aos fatores de risco, a partir das 11h15 e até às 17h00, a realizar pelos enfermeiros do núcleo de enfermagem de reabilitação, como forma de detetar e sinalizar possíveis casos propensos à ocorrência de AVC.