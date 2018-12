Centros de Saúde do Barlavento Algarvio abertos nos dias 24 e 31 de dezembro

A Administração Regional de Saúde do Algarve, em articulação com os três Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES Barlavento; ACES Central; ACES Sotavento) da sua área de influência, no âmbito do Plano de Contingência Sazonal – Inverno 2018, vai reforçar o atendimento nos Centros de Saúde da região.

Todos os Centros de Saúde do Barlavento Algarvio (Aljezur, Lagos, Lagoa, Portimão, Silves, Monchique, Vila do Bispo), assim como, os Centros de Saúde de Faro, de Olhão, de São Brás de Alportel (ACeS Central) e do Centro de Saúde de Tavira (ACeS Sotavento), vão estar abertos nos dias 24 e 31 de dezembro, para garantir, em caso de necessidade, a prestação de cuidados de saúde à população.

«A afluência de utentes aos serviços de cuidados de saúde primários é monitorizada diariamente pelos ACeS, de modo a que o reforço de recursos humanos e/ou de horários dos Centros de Saúde, nomeadamente da consulta aberta ou consulta do recurso do dia, possam ser adaptados, em caso de necessidade, para fazer face a um eventual aumento de afluência de utentes neste período do ano, designadamente nos casos de doença aguda, como gripe e infeções respiratórias», refere a ARS Algarve em nota de imprensa.

A ARS Algarve «recomenda que, no caso de sentir os primeiros sintomas de gripe como tosse, dores de cabeça, febre, mal-estar e dores musculares, deverá contactar, em primeiro lugar o centro de contacto SNS 24 (808242424) que o encaminhará para o serviço de saúde mais adequado».