Monchique tem uma nova Unidade de Saúde Móvel

O município de Monchique entregou, esta sexta-feira, 21 de Dezembro, uma nova Unidade de Saúde Móvel (USM) aos serviços de saúde locais, com vista ao alargamento e melhoria dos serviço prestados neste âmbito a funcionar no concelho.

A USM de Monchique «constitui um importante passo na oferta e apoios à população serrana, e será o reforço de uma dinâmica que já se encontra no terreno, numa boa articulação entre o município e a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) e também a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), ambas com centro nevrálgico no Centro de Saúde de Monchique, antigo Hospital local», refere fonte da autarquia.

O funcionamento destas unidades funcionais (UCC e UCSP) fica assim com mais capacidade de uma resposta efetiva nos Cuidados de Saúde Primários à população, bem como de acompanhamento e realização de rastreios a um conjunto de patologias. Estas ações poderão ser levadas a cabo no domicílio ou mais próximo das populações, muitas delas em zonas afastadas da zona urbana de Monchique.

Esta unidade resulta de um investimento de 75 mil euros realizado pelo município de Monchique e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do CRESC Algarve 2020. Esta candidatura foi apresentada pela ARS Algarve em parceria com alguns municípios da região, tendo obtido uma taxa de comparticipação de 80%.

De referir que, com o funcionamento da USM, não está em causa a continuidade das extensões de saúde e dos demais serviços existentes no concelho.

Para Rui André, presidente da Câmara Municipal de Monchique, este é «mais um objetivo cumprido na prossecução da melhoria dos serviços e apoios à população, principalmente a mais envelhecida e vulnerável, que se encontra nas zonas mais interiores do concelho e que apresentam maiores dificuldades de mobilidade».

Prossegue, afirmando que «a feliz coincidência da aquisição deste equipamento com a grande dinâmica implementada por parte da recente UCC, coordenada pela enfermeira Patrícia Carneiro, assim como a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, cuja diretora, Drª Ana Paula do Vale, tem demonstrado um elevado nível do serviço, potência-se agora com este equipamento».

Esta USM irá também trabalhar ao nível preventivo e da vigilância da saúde da população, evitando assim as deslocações às urgências ou o diagnóstico tardio de algumas doenças. Acima de tudo, «a presença e contacto destes técnicos de saúde com a população é muito importante, principalmente nesta fase pós-incêndio, dada a vulnerabilidade e fragilidade psicológica em que se encontram estas pessoas».

«Levar os cuidados médicos ao domicílio de uma população mais vulnerável e frágil, promovendo um acompanhamento mais assíduo e próximo de cada caso, com um maior tempo para a avaliação da situação clínica de cada pessoa, e permitindo de forma muito particular a integração do doente na sua realidade habitacional, familiar e social, são mais valias que esta Unidade de Saúde Móvel tem agora para a população local e que, por isso, nesta Quadra, constitui também uma boa oferta de Natal a todos os monchiquenses», conclui fonte do município de Monchique.