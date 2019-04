«Viv’o Mercado» volta a Lagos com produtos biológicos e animação

O projeto Viv’o Mercado está de regresso ao Mercado de Levante, em Lagos, a partir do dia 17 de abril, desta vez para ficar como atividade permanente ao longo de todo o ano. A iniciativa decorrerá nos finais de tarde de quarta-feira.

Este mercado, complementar ao que se realiza aos sábados de manhã, irá prolongar-se durante todo o ano, possibilitando aos residentes e visitantes consumir produtos locais, predominantemente de origem biológica. O projeto mantém os objetivos de promover modos de vida saudáveis e sensibilizar para a importância de práticas ambientais e sociais sustentáveis e inclusivas.

Para além do enfoque na promoção da agricultura biológica, o Viv’o Mercado distingue-se, igualmente, por dispor de uma zona de convívio com animação, de um espaço criança, e de um conjunto de tasquinhas, cujo lema é «da banca ao prato» – os produtos comercializados são, maioritariamente, adquiridos junto dos vendedores do Viv’o Mercado.

Outro dos aspetos relevantes desta iniciativa é o envolvimento de entidades locais, dispondo de um espaço para mostrar o trabalho que desenvolvem. Trata-se, igualmente, de uma iniciativa que procura envolver os participantes na dinamização do mercado, através de reuniões plenárias onde são convidados a dar contributos para a consolidação e melhoria do projeto.

O Viv’o Mercado é gerido por uma Comissão Organizadora composta por 5 entidades parceiras da Rede Social de Lagos: a Câmara Municipal de Lagos, a NECI – Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso, o Projeto Novas Descobertas, a Associação Infância Viva – Jardim Waldorf Internacional, e a CASLAS- Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos. Fazem também parte três produtoras biológicas certificadas: Fátima Torres – Quinta das Seis Marias, Délia Kegel – Vinha Velha Agropecuária, e Maria de Lurdes Borralho.