Vila do Bispo volta a deliciar a população com o «Partir do Folar»

O município de Vila do Bispo cumpre mais uma vez a tradição do «Partir do Folar» na segunda-feira seguinte à Páscoa, no dia 22 de abril. A festa vai realizar-se no Pinhal da Samouqueira, onde serão degustados os tradicionais folares da Páscoa oferecidos pela Câmara Municipal.

O convívio, com início marcado para as 15h00, conta com a animação musical de Humberto Silva. À semelhança de anos anteriores, a autarquia irá colocar à disposição transporte para todos os munícipes interessados em participar no evento, as inscrições decorrem até dia 18 de abril.

A Câmara Municipal de Vila do Bispo explica que esta iniciativa de tradição popular, com várias décadas de existência no concelho, «tem como objetivo a prova do folar e o convívio das famílias».