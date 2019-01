Vila do Bispo celebra dia do município com várias atividades

Vila do Bispo celebra o Dia do Município e do seu Padroeiro, São Vicente, no próximo dia 22 de janeiro. Uma data especial, para o concelho e para os seus munícipes, que será assinalada com um conjunto diversificado de eventos organizados pela Câmara Municipal em colaboração com a Junta de Freguesia de Budens, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo e RVBS Paróquias.

Neste âmbito, o programa de comemorações tem início no próximo sábado, dia 12 de janeiro, pelas 15h00, com a realização do «Encontro de Janeiras» no Centro Comunitário Multiserviços de Budens, iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de Budens e Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo.

No dia 13, domingo, às 15h00, é a vez dos artistas do concelho mostrarem o seu talento na abertura da «20ª Mostra de Artistas do Concelho de Vila do Bispo», no Centro de Interpretação.

O dia 19, sábado, fica marcado pelas cerimónias oficiais que irão decorrer, às 14h30, no salão nobre da Câmara Municipal. A entrega dos «Prémios de Aproveitamento Escolar» – ano letivo 2017-2018, e a «Homenagem aos Funcionários do Município» que se reformaram no decorrer de 2018, são os atos que irão marcar este momento. À noite, quando o relógio marcar as 21h30, irá realizar-se um concerto com os UHF, no Pavilhão Multiusos de Sagres (recinto da antiga Escola Primária).

As festividades continuam no domingo, dia 20, com a realização de uma «Marcha Corrida» em Burgau. A concentração está marcada para as 9h30 junto à Escola Primária.

O Dia do Município, 22 de janeiro, começa logo pela manhã, onde logo às 9h00 terá lugar o «Hastear da Bandeira», seguindo-se a «Sessão Solene da Assembleia Municipal». Depois, às 11h00, será celebrada a eucaristia, na Igreja Matriz de Vila do Bispo, seguida da Procissão de São Vicente, padroeiro de Vila do Bispo, da Diocese do Algarve e da Cidade de Lisboa.