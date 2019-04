Via Verde com 2372 novos lugares de estacionamentos em Monte Gordo e VRSA

A app Via Verde Estacionar, em fase expansão a nível nacional, continua a alargar a sua cobertura para pagamento do estacionamento à superfície. Em março estava já em 15 localidades, reforçando a sua presença de norte a sul de Portugal, com a chegada aos municípios de Espinho, Monte Gordo e Vila Real de Santo António (VRSA), todos operados pela ESSE.

Com a disponibilização da app em Monte Gordo e em Vila Real de Santo António, que incluem uma oferta total de 2372 lugares de estacionamento tarifado de superfície, 1042 em Monte Gordo e 1330 em Vila Real de Santo António.

Para assinalar este arranque, vão ser desencadeadas iniciativas de divulgação da app, entre os dias 17 e 19 de abril, nas ruas de Vila Real de Santo António, para promover o Via Verde Estacionar nesta localidade algarvia.

Esta iniciativa contará com a presença de uma equipa de promotores da Via Verde, que abordarão os clientes do estacionamento tarifado de superfície de Vila Real de Santo António, com vista a fazerem a divulgação do serviço e correspondente incentivo à experimentação.

No município de Monte Gordo, o estacionamento de superfície apenas é cobrado entre 1 de junho e 15 setembro, pelo que apenas nessa altura serão realizadas ações in loco de divulgação da app Via Verde Estacionar.

Com 2372 lugares de estacionamentos de rua, o serviço Via Verde Estacionar passa a estar disponível em mais de 40500 lugares, nas quinze localidades de todo o país onde já é possível usar este serviço da Via Verde.

O Via Verde Estacionar, recorde-se, é uma solução disponibilizada como app gratuita para smartphone, simples, rápida e segura. Permite estacionar na rua, sem exigir um identificador Via Verde e libertando o condutor da preocupação das moedas ou pré-carregamentos, sem talões e sem ter de se deslocar ao parquímetro.

Através da app, o cliente poderá ainda prolongar o tempo de estacionamento e até localizar o veículo.

Monte Gordo e Vila Real de Santo António juntam-se assim às localidades já abrangidas pelo serviço Via Verde Estacionar: Amadora, Almada, Cascais, Loures e Oeiras, na região de Lisboa; Tavira, Portimão, e agora Vila Real de Santo António e Monte Gordo, no Algarve; Porto, Vila Nova de Gaia e Espinho, na região do Porto; e ainda Bragança, Figueira da Foz e Vila Real.