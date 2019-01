«Velhinha» estrada do Vau vai ser recuperada

«A velhinha» estrada do Vau vai ser intervencionada no decorrer do mês janeiro, através de uma empreitada orçamentada em cerca de 71 mil euros, que irá permitir a colocação de um novo pavimento naquela via. Em termos de obra, será executado um coletor de pluvial e respetivos sumidouros, será alcatroada a estrada e implementada sinalética horizontal e vertical.

Apesar de ser uma estrada secundária, «a Estrada do Vau é utilizada diariamente por milhares de automóveis, sobretudo no período do verão, sendo que o pavimento há muito que necessitava de uma intervenção global de recuperação», afirma a autarquia.

Consciente deste facto, «a Câmara de Portimão decidiu intervencionar aquela estrada nos próximos 2 meses, através de uma empreitada que pretende, para além de recuperar o piso, garantir uma adequada circulação das águas pluviais e disciplinar o estacionamento».

A circulação automóvel alternativa será devidamente sinalizada no local, «agradecendo-se a compreensão dos automobilistas».