Vale do Lobo eleito «Melhor Resort em Portugal» para prática de golfe

Vale do Lobo foi reconhecido como o «Melhor Resort em Portugal» nos prémios «Today’s Golfer Travel Awards 2019», reafirmando o sucesso do resort como destino de eleição na prática do golfe.

Estes prémios resultam da votação dos leitores da publicação que jogaram em campos de golfe por toda a Europa e elegeram, de forma expressiva, Vale do Lobo como resort de excelência pela relação qualidade/preço, serviço, condições dos campos, alojamento e ambiente geral.

Vale do Lobo foi distinguido por reunir «tudo o que precisa para umas férias fantásticas, incluindo dois campos de golfe (Royal e Ocean) de grande qualidade e com uma história de sucesso a par com espectaculares buracos mesmo junto ao mar».

Para o Director de Golfe de Vale do Lobo, Hernani Estevão, a atribuição deste prémio ao resort comprova a fórmula de sucesso: «É com especial orgulho e satisfação que, mais uma vez, obtemos este mérito de reconhecimento pelos prémios anuais Today’s Golfer Travel Awards. Os campos de golfe do resort, Royal e Ocean, proporcionam uma experiência única da modalidade para quem os visita e joga, e que se diferencia pelas diversas instalações e serviços de excelência que agrega, comprovando a razão pela qual Vale do Lobo constitui cada vez mais um destino de eleição”.