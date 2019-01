Turismo no Algarve cresceu em novembro com forte contributo britânico e espanhol

A hotelaria algarvia registou, em novembro de 2018, 162 mil hóspedes e 687 mil dormidas, valores que correspondem a variações homólogas positivas de 5,7 por cento e de 6,6 por cento, respetivamente, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Tal como no resto do país, no Algarve as dormidas dos não residentes voltaram a crescer em novembro (5,7 por cento), após sete meses seguidos com reduções, verificando-se uma subida muito superior à média nacional (2,2 por cento).

Para esse resultado contribuíram as performances do Reino Unido (15,3 por cento) e de Espanha (21,4 por cento), dois dos maiores emissores de turistas para o destino.

Quanto ao mercado interno, mais do que nunca continua a brilhar no Algarve, registando um crescimento de 11,9% em novembro, para um total de 111 mil dormidas mensais. Nos primeiros onze meses do ano, as dormidas dos portugueses na região acumulam cerca de 400 mil dormidas a mais em relação ao mesmo período do ano anterior e já ultrapassam os 4,2 milhões (10,2 por cento) de pernoitas.

Também em novembro, a estada-média nos hotéis da região aumentou 0,8 por cento, para 4,23 noites, e a taxa-líquida de ocupação-cama (27,6 por cento) aumentou 0,3 por cento.

Os proveitos aceleraram, apresentando, no total, um crescimento de 7,8 por cento, enquanto os de aposento cresceram 6 por cento.

Entre janeiro e novembro, os proveitos totais estão já ligeiramente acima dos mil milhões de euros (4,4 por cento).

«Embora as contas finais de 2018 ainda não sejam conhecidas, podemos comprovar que não só crescemos em valor, como também consolidámos o nível da procura turística pelo destino, praticamente igualando os melhores registos de sempre na região. E a cereja no topo deste bolo é o expressivo crescimento dos turistas britânicos na região, acima dos 15 por cento em novembro», assinala o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, em nota enviada à imprensa.