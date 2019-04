Troféu de tiro Engº Nuno Mergulhão em Portimão já abriu inscrições

O Troféu de Tiro Engº Nuno Mergulhão vai ter lugar em Portimão, Cidade Europeia do Desporto, no dia 20 de abril, na Academia de Tiro de Portimão (ATP).

Neste âmbito, as inscrições para o evento estão abertas até ao dia 18 de Abril, com encerramento às 23H30, e têm um custo unitário de 15 euros. A ATP alerta para a necessidade de uma inscrição dentro do período referido, «pois a Federação Portuguesa de Tiro irá penalizar as inscrições fora do prazo».

A competição, organizada pela Academia de Tiro de Portimão, terminará com uma atribuição de prémios, e vai ser acompanhada por um representante da Câmara Municipal de Portimão, uma vez que está incluída no programa «Cidade Europeia do Desporto».