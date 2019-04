Três homens detidos por roubo a idosos nos concelhos de Faro e Olhão

O Comando Territorial de Faro da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Faro, deteve ontem, dia 22 de abril três homens, com idades entre os 21 e os 39 anos, pela prática de quatro roubos, nos concelhos de Faro e Olhão.

No âmbito de uma investigação pelo crime de roubo, a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, que decorria há cerca de três meses, apurou-se que os suspeitos escolhiam as vítimas mais fragilizadas e que residiam isoladas, para, depois de uma conversa de circunstância (em que pediam um copo de água ou informação sobre a vizinhança), se introduzirem nas suas casas. Tinham o intuito de artigos em ouro, para depois os venderem em estabelecimentos de compra e venda da especialidade.

Os indivíduos são suspeitos de agredir fisicamente e com violência cinco vítimas, com idades entre os 69 e os 79 anos, tendo a GNR cumprido três mandados de busca domiciliária, onde foram apreendidos diversos artigos em ouro, documentos de venda desses artigos e um veículo.

Os suspeitos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Faro. A operação contou ainda com o empenhamento do NIC de Albufeira, Loulé e Tavira, assim como do Destacamento de Intervenção de Faro.