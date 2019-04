Transição energética no sector hoteleiro debatida em Lagoa

O segundo workshop «Transição energética no sector hoteleiro» terá lugar na terça-feira, dia 7 de maio, no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa.

A organização é do Grupo ISQ, maior grupo de Engenharia, Certificação e Consultoria da Península ibérica, e tem como objetivo fazer uma divulgação alargada de boas práticas, tecnologias e soluções inovadoras dentro do mercado energético e eficiência energética nos edifícios, contando com a apresentação de projetos bem-sucedidos a nível nacional e oportunidades de financiamento para o setor hoteleiro, demonstrando assim o potencial de impacto económico das medidas de eficiência energética no setor hoteleiro.

«As alterações climáticas representam para Portugal e para o setor dos edifícios um enorme desafio e neste capítulo das políticas de descarbonização e transição energética destaca-se sem dúvida a eficiência energética como prioridade absoluta. Este evento pretende mobilizar o setor hoteleiro e toda a cadeia de valor do Turismo para a transição energética, visando alcançar sistemas de produção de energia mais descentralizados, assentes em recursos renováveis e diversificados, contribuindo assim para um mix energético mais sustentável. Estas ações promovem a competitividade do setor do turismo e envolvendo um grande número de stakeholders empresariais e institucionais do Algarve, favorecendo o crescimento económico da região», informa o grupo.

O evento contará também com um espaço expositivo para as empresas que prestam serviços de energia para o setor hoteleiro, de forma a fomentar a interação entre estas empresas e os representantes da hotelaria permitindo descobrir possíveis parceiros de negócio.