Torneio de Karaté em Olhão angariou 600 kg de alimentos para instituições

A quarta edição do Torneio Solidário Município de Olhão em karaté realizou-se no passado dia 30 de março, no pavilhão Municipal de Olhão, e angariou quase 600 quilogramas de alimentos para apoiar os mais desfavorecidos.

A iniciativa, destinada aos escalões de formação até aos 15 anos, contou com mais de 300 inscritos de equipas de norte a sul do País, mas também de Inglaterra e Espanha.

Sendo o karaté um desporto de inclusão, o torneio envolveu, nesta quarta edição, o escalão de Parakarate, disputado pela primeira vez em todo o Algarve, tendo participado atletas com deficiência motora, paralisia cerebral, autismo e trissomia 21.

As inscrições dos atletas na prova e a entrada do público verificaram-se mediante a entrega de dois alimentos, que reverteram a favor de duas instituições do concelho de Olhão: a Associação Vaneus e a Conferência de Nossa Senhora do Rosário da Sociedade de S. Vicente de Paulo.

Cada uma destas entidades recebeu 280 kg de bens alimentares. O Torneio Solidário Município Olhão é organizado pela Secção de Karaté da Casa do Benfica em Olhão e tem como parceiros a Casa do Benfica em Olhão, a Junta de Freguesia de Olhão, a Câmara Municipal de Olhão e o Instituto Português do Desporto e da Juventude.