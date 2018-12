Terras do Infante protesta fecho de estações dos CTT

A Associação de Municípios Terras do Infante manifestou publicamente o seu mais veemente repudio pelo eventual encerramento dos Postos de Correios de Sagres, Praia da Luz ou de outras localidades desta sub-região.

A Associação considera que «esta decisão vai ao arrepio dos interesses das populações em causa, atendendo ao facto de se tratarem de serviços de proximidade para a população em geral, mas particularmente para a população mais envelhecida bem como para todos os turistas e comunidade estrangeira residente».

A Associação vai exigir à administração dos CTT que estas estações se mantenham ao serviço das populações e, por isso, solicitou no dia 17 de dezembro, quarta-feira, uma reunião com caráter de urgência com a empresa postal para manifestar a sua posição.

«Constata-se assim que a privatização dos Correios a 100%, por parte do anterior Governo PSD/CDS, se tratou de um erro crasso que vem agora pôr em causa a coesão social», atira a Associação em nota de imprensa.

A Terras do Infante critica também o atual Governo por ter «a obrigação moral e política de interferir no sentido da defesa de um direito e serviço universal às populações, intermediando no sentido de manter abertos estes serviços, pelo que daremos também conta à respetiva tutela da nossa posição e desconforto com as decisões anunciadas».

A Associação de Municípios garante que «na nossa esfera de competência, influência e decisão, tudo faremos para evitar os encerramentos anunciados».