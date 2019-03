Teia d’Impulsos debate os desafios da parentalidade em Portimão

O próximo Teia d’Ideias, iniciativa de debates da Teia d’Impulsos, acontece amanhã, dia 21 de março, às 21 horas, na Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão. O tema em discussão será a «Parentalidade no séc.XXI – que desafios?».

A parentalidade é uma área de grande relevância na atualidade, e apesar da esmagadora maioria dos pais a considerar como a «melhor experiência das suas vidas», o medo, o receio e as dúvidas em relação a este processo fundamental atormenta-os. O principal receio é o de errarem e de não conseguirem cumprir os seus objetivos, influenciando negativamente o percurso de vida dos seus filhos.

«Emerge assim a necessidade de debater esta temática na nossa sociedade, com o objetivo principal de abordar os desafios dos pais na sociedade atual, verificando as respostas que existem para colmatar as dificuldades vivenciadas pelas famílias num dos papeis mais importantes da vida, a parentalidade», explica a organização.

Entre os participantes neste debate estarão o Dr. Fernando Guerreiro, que é Ginecologista/Obstetra do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), a Drª Inês Serras, Pediatra HPA Saúde, Drª Kelley Rocha, Psicóloga do CHUA e o Dr. Horácio Paulino – Pediatra HPA Saúde.