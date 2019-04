Tavira quer meter «Todos a Caminhar» no Dia Mundial da Saúde

Tavira vai comemorar o Dia Mundial da Saúde sob o tema «Cobertura de Saúde Universal». A data é assinalada no dia 07 de abril, com a realização de uma marcha corrida, às 9 horas, nos Estorninhos (Conceição), a qual se insere no Todos a Caminhar, programa de promoção de atividade física promovido pelo município de Tavira.

«A ação visa alertar para a importância do exercício físico, da alimentação saudável, assim como para os malefícios e as consequências do consumo do tabaco. A iniciativa contempla, ainda, a avaliação de monóxido de carbono nos fumadores», explica o município de Tavira.

A celebração deste dia em Tavira é uma organização da Unidade de Cuidados Continuados (UCC) Talabriga, e conta com a colaboração da autarquia de Tavira e da equipa regional do Programa de Prevenção e Controlo do Tabagismo do Departamento de Saúde Pública e Planeamento da ARS Algarve.

A UCC de Talabriga, como unidade integrante dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), tem por missão contribuir para a melhoria do estado de saúde da população do concelho, através da promoção da saúde, a prevenção da doença e a prestação de cuidados de saúde de proximidade, no domicílio e na comunidade, a indivíduos, famílias e grupos vulneráveis, assentes nos padrões de qualidade técnico-científica ao seu dispor e promovendo a acessibilidade, equidade e satisfação dos utentes com a finalidade de obter ganhos em saúde.