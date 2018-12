Sindicatos reivindicam melhores condições para os trabalhadores hoteleiros

Dirigentes, delegados e activistas sindicais do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restauração e Similares do Algarve percorreram as ruas da baixa de Faro durante a manhã do dia de ontem, 20 de dezembro.

Foi distribuído um comunicado aos trabalhadores e outro aos clientes e população em geral, numa acção que teve como objectivo contactar os trabalhadores para os esclarecer sobre a situação contraditória que se verifica no sector, onde por um lado se verifica um crescimento dos proveitos e dos lucros das empresas e, por outro lado, os salários e o poder compra dos trabalhadores diminuem e as condições de trabalho se degradam.

A acção terminou em frente à Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) com a aprovação e entrega de uma moção à associação patronal que se recusa a aceitar as propostas do sindicato para 2019.

Fruto da acção do Sindicato da Hotelaria do Algarve, «foi possível intensificar a luta reivindicativa nos locais de trabalho através do envolvimento dos trabalhadores na discussão e apresentação de cadernos reivindicativos ao patronato, a par do esforço para reforçar a organização sindicalizando e elegendo delegados sindicais».

Face à recusa dos patrões em repor o poder de compra perdido trabalhadores nos últimos anos e à degradação das condições de trabalho, nomeadamente com o aumento da desregulação dos horários de trabalho que põe em causa a conciliação da actividade profissional com a vida pessoal e familiar dos trabalhadores, o sindicato apela à sindicalização e ao reforço da organização dos trabalhadores e à intensificação da luta reivindicativa nos locais de trabalho, pelo aumento dos salários e a melhoria das condições de trabalho e de vida.

No sector do turismo, particularmente no Algarve, «verifica-se uma situação contraditória onde, por um lado, assistimos aos recordes sucessivos e, por outro, à diminuição dos salários e à degradação das condições de trabalho e de vida de milhares de trabalhadores numa região cada vez mais dependente desta actividade», refere fonte do sindicato.

A região do Algarve é o maior destino turístico nacional tendo recebido em 2017 mais de 19 milhões de hóspedes, cerca de 20% do total do país e os proveitos desta actividade subiram de cerca de 610 milhões de euros, em 2013, para mais de 1.032 milhões, em 2017, sendo que, no mesmo período, o salário médio deste sector registou uma diminuição acentuada, enquanto a precariedade alastrou de forma exponencial atingindo hoje a maioria dos trabalhadores. «Por mais que queiram esconder, esta é a dura realidade para os milhares de trabalhadores deste sector – baixos salários, precariedade, repressão, desemprego, empobrecimento».

Nos últimos anos, «ao contrário daquilo que alguns diziam, a luta dos trabalhadores não parou. São muitas as lutas que se travaram e continuam a travar nas empresas e nas ruas pela melhoria dos salários e em defesa dos direitos, na sua maioria com importantes ganhos para os trabalhadores», atira o sindicato.

O movimento de defesa dos trabalhadores é contundente: «o patronato tenta travar-nos o passo mas podem ter a certeza, podem dificultar mas não conseguirão impedir o sindicato de chegar aos trabalhadores para os esclarecer, organizar e mobilizar para a luta em defesa dos direitos e por melhores salários e melhores condições de trabalho».