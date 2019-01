Silves promove nova edição da Marcha dos Namorados

A edição de 2019 da Marcha dos Namorados de Silves integrará o programa da III Mostra Silves Capital da Laranja. O evento, que terá lugar a 17 de fevereiro, promovido pela Câmara Municipal de Silves (CMS), através do seu sector de Desporto, tem como local de concentração o Complexo das Piscinas Municipais de Silves e hora de início marcada para as 10h00.

«Os participantes, de acordo com a sua preparação física, poderão optar por um de dois percursos apresentados: um de 5 quilómetros, com grau de dificuldade médio/baixo, totalmente urbano, e outro de 10 quilómetros, com grau de dificuldade médio/alto, a realizar em zona urbana e serra», explica a organização. Ambos os percursos terminam na FISSUL, local onde decorrerá a III Mostra Silves Capital da Laranja.

A autarquia disponibilizará autocarros para transportar os munícipes provenientes dos vários pontos do concelho de Silves que desejem participar nesta atividade, sendo as inscrições efetuadas nas Juntas de Freguesia da área de residência de cada participante.

A Marcha dos Namorados conta com a parceria do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Programa Nacional de Marcha e Corrida e Plano Nacional de Ética no Desporto, e com o apoio das Frutas Martinho, Bombeiros Voluntários de Silves, GNR, Farmácia João de Deus e Instituto Piaget de Silves.

De referir que a iniciativa integra o calendário regional de marcha-corrida do Algarve do IPDJ, projeto desenvolvido no âmbito do Programa Nacional de Marcha e Corrida e que visa a promoção da atividade física junto de toda a população através da realização de um conjunto de atividades marcha-corrida que têm lugar todos os fins-de-semana, de setembro a junho, por toda a região algarvia.