Silves festeja as bodas de ouro dos casais do concelho

A Biblioteca Municipal Dr. Júlio Dantas, em Lagos, vai ser palco de mais um encontro do ciclo «Viver em Comunidade», nesta quinta-feira, dia 4 de abril, às 17 horas,...

A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (VRSA) recebe, no dia 4 de abril, às 10h00, no Salão Nobre, uma sessão de apresentação sobre os Instrumentos de...

A Junta de Freguesia de Portimão promove o preenchimento (gratuito) das declarações de IRS referentes a 2018, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h00, até final do mês...

Já estão apuradas as 16 propostas mais votadas no âmbito das sessões públicas de participação do Orçamento Participativo (OP) de Albufeira para 2020. Ao todo, foram apresentadas 44 propostas...