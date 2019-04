Silves celebra o 25 de abril com concerto «Por Terras do Zeca»

«Por Terras do Zeca» é o concerto que terá no Largo Conselheiro Magalhães Barros, em Silves, às 21h30 do dia 24 de abril, e que integra o programa de atividades comemorativas do 45º Aniversário do 25 de Abril no concelho de Silves.

Este espetáculo está em digressão pelo país, contando com a direção musical de Davide Zaccaria e com um leque de cantautores de reconhecido talento, onde se destacam João Afonso (sobrinho de José Afonso), Filipa Pais (Ex Lua Extravagante), Maria Anadon e Zeca Medeiros.

Estes cantores serão acompanhados por quatro músicos, trazendo um repertório que percorre o espólio musical de intervenção de José Afonso. Assim fazem parte do alinhamento canções como: «Venham mais Cinco», «Índios da Meia Praia», «Papuça», «Verdes são os Campos», «Os Vampiros» e a célebre canção e símbolo de Abril «Grândola Vila Morena».