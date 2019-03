SHARE Algarve regressa em abril

A SHARE Algarve – Conferência Internacional de Marketing e Inovação, terá lugar nos dias 2 e 3 de abril, no recém inaugurado Centro de Congressos do Algarve, do Grupo Tivoli Hotels, em Vilamoura.

O evento que teve a sua edição inaugural em 2017, e que em 2018 se confirmou como uma referência no panorama nacional, contará este ano com muitas novidades, entre as quais o crescimento para três palcos: Central, que irá congregar oradores de renome internacional; Marketing para workshops e palestras na área do marketing digital, com alguns dos melhores especialistas nacionais; e Inovação, onde serão apresentadas e debatidas as mais recentes iniciativas regionais nas áreas da inovação e tecnologia, com a participação do Algarve Tech Hub, do CRIA da Universidade do Algarve e da ASA – Aceleradora de Start-ups do Algarve.

Na terceira edição, a SHARE alarga os seus horizontes através da participação de oradores nacionais e internacionais, acolhendo uma audiência qualificada nas áreas do Marketing, Hotelaria, Turismo e Inovação. Samuel Scott, orador internacional e colunista na The Drum, Matz Lukmani, attribution product lead da Google, Virgínia Coutinho, da Lisbon Digital School, Joah Santos, founder na Agência Nylon e Sheree Mitchell da Immersa Global são alguns dos presentes. Apesar do crescimento, a SHARE mantém uma componente interativa, pois em todas as apresentações e palcos, os participantes podem colocar as suas questões e vê-las respondidas. Jorge Cabaço, organizador do evento é um dos responsáveis da Dengun Marketing, sendo também formador e consultor nas áreas de marketing digital e empreendedorismo.

Jorge Cabaço, organizador do evento é um dos responsáveis da Dengun Marketing, agência de marketing digital, sendo também formador e consultor nas áreas de marketing digital e empreendedorismo. Para Jorge Cabaço, «depois do sucesso e do acolhimento entusiástico que a SHARE teve nas duas primeiras edições colocámos a nós próprios o desafio de trazer ao Algarve o que de melhor se faz no mundo do marketing digital e da inovação».