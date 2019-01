Sessão para dar a conhecer «Europa Criativa» em Loulé

O Centro de Informação Europa Criativa (CIEC) em Portugal e a Câmara Municipal de Loulé realizam, no próximo dia 16 de janeiro, às 10h00, no Auditório do Convento do Espírito Santo, em Loulé, uma sessão de informação relativa ao Programa «Europa Criativa» da União Europeia.

Com uma dotação orçamental de 1500 milhões de euros para o período de 2014 a 2020, o «Europa Criativa» é o único programa da União Europeia exclusivamente destinado a apoiar os sectores cultural e criativo. Esta será a terceira sessão de informação que decorrerá na região do Algarve, depois de 2014 e 2017.

A sessão, destinada a todos os profissionais destas áreas, decorrerá no modelo de «Open day», designação utilizada pelo CIEC para este tipo de sessões, que consiste na apresentação do programa e dos seus subprogramas Cultura e Media na parte da manhã, seguindo-se reuniões individuais com potenciais interessados, a decorrer no período da tarde (as marcações são efetuadas no local após a sessão de informação).

A comunicação durante a manhã irá incidir na apresentação das linhas de financiamento dos subprogramas Media e Cultura. Pretende-se dotar os agentes culturais de informação que os permita identificar, num primeiro momento, de forma eficaz, quais as possibilidades de enquadramento dos seus projetos, bem com as possibilidades de preparação de projetos futuros. Será efetuado um breve enquadramento do Programa «Europa Criativa», seus principais objetivos e prioridades, seguido da apresentação das linhas de financiamento dos subprogramas Media e Cultura, incidindo nos critérios de elegibilidade e de avaliação.

Serão ainda identificadas boas práticas na elaboração da candidatura, recorrendo quer a exemplos de sucesso, quer aos principais problemas apontados pelos peritos nos relatórios de avaliação de candidaturas submetidas em calls anteriores.

A participação é gratuita mas sujeita a inscrição através de e-mail.