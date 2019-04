São Brás vai inventariar os bens culturais do concelho na Carta do Património

O município de São Brás de Alportel encontra-se a realizar um trabalho profundo de inventariação dos bens culturais do concelho, no âmbito da elaboração da Carta do Património do Concelho.

Assim, neste âmbito, decorrem trabalhos de campo que consistem no levantamento sistemático e atualizado dos bens culturais existentes em todo o concelho. Um trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Reabilitação Urbana do Município em parceria com o Gabinete Municipal de Arqueologia.

Os bens com caráter patrimonial a salvaguardar compreendem os bens culturais imóveis: os bens arqueológicos, arquitetónicos e os conjuntos urbanos de interesse arquitetónico, histórico, paisagístico, arqueológico e geológico, bem como o património cultural imaterial.

O município sambrasense pretende, através da elaboração da Carta do Património do Concelho, «integrar uma das medidas de salvaguarda do património cultural existente e desenvolver ações para a sua preservação, salvaguarda e valorização».

«O conhecimento e articulação do património cultural municipal é fundamental, no enquadramento estratégico dos vários atos de gestão e planeamento, incluindo o decurso da atual revisão do Plano Diretor Municipal», conclui a autarquia.

Estima-se que esta fase de trabalhos de levantamento do património cultural do concelho decorra por um período de quatro meses, prevendo-se a sua concretização entre os meses de abril a julho do ano corrente.