São Brás premeia bons resultados no ensino superior com renovação de bolsas

O Município de São Brás de Alportel aprovou, na reunião de Câmara que decorreu a 5 de fevereiro, a renovação de quatro bolsas de estudo.

Esta medida de atribuição de bolsas de estudo a alunos que ingressam o ensino superior foi lançada em 2011, dirigida a jovens sambrazenses que apresentam elevados resultados escolares e são provenientes de meios sociais com algumas dificuldades económicas. «Trata-se de um apoio pecuniário, concedido em prestações mensais, num valor que equivale a 1/5 do salário mínimo nacional», explica o município.

Ao longo de sete anos e num investimento superior a 26 mil euros, «esta medida já permitiu apoiar muitos jovens são-brasenses a frequentar cursos superiores nas mais diversas áreas, tais como: Medicina, Gestão, Educação Social, Design de Comunicação, Desporto, Sociologia, Relações Internacionais, Enfermagem, Biotecnologia, Música, Arquitetura, Medicina Veterinária e Fisioterapia, em diversos estabelecimentos de ensino superior de todo o país».

«Consciente de que estas bolsas de estudo constituem um contributo importante para o percurso de vida dos jovens do concelho», o executivo municipal «renova ano após ano este projeto que integra as políticas municipais de juventude em São Brás de Alportel».

Quando o estudante transita de ano, com bons resultados, a bolsa é renovada anualmente até ao final do curso.

As candidaturas para este apoio ocorrem no início de cada ano letivo, em novembro, nos Serviços Sociais da Câmara Municipal, sediados no Centro de Apoio à Comunidade. A abertura do concurso para a atribuição de novas bolsas de estudo é publicada anualmente em edital e no site do município.