São Brás mostra Empreendorismo no Feminino

Frankie Chavez vem até à Casa do Povo de Santo Estêvão para encerrar o ciclo «Acordes na Aldeia», com um concerto no dia 9 de março, às 22h00. O...

Tatanka vai atuar no Auditório Francisco Vargas Mogo, em São Bartolomeu de Messines, no dia 22 de Março, às 21h30. Este espetáculo está integrado na rubrica Lado B, e...

A exposição «Palmira, Rainha do Deserto», do fotógrafo Luís Reina, vai inaugurar no dia 9 de março, às 16h00, no Núcleo Islâmico do Museu Municipal de Tavira. A mostra...