São Brás de Alportel mostra a «Força da Tradição» das charolas

O ano novo estreia-se em São Brás de Alportel com uma nova edição do programa de valorização das tradições culturais «Charolas, a Força da Tradição».

Uma iniciativa do município, com a colaboração dos grupos de charolas do concelho, que pretende levar aos vários cantos do concelho os tradicionais acordes e votos de prosperidade.

O Grupo de Charolas do Grupo Desportivo e Cultural de Machados encetou a edição de 2019 do programa, com a apresentação da charola deste ano e um encontro de charolas, que teve lugar na sede do grupo no dia 1 de janeiro, terça-feira.

Já no próximo sábado, dia 5 de janeiro, o Grupo «Os Carolas», a Charola da Mesquita e a Charola dos Machados apresentam-se no Mercado Municipal de São Brás de Alportel, em mais um habitual encontro que tem lugar a partir das 9h30.

As Charolas partem na tarde de sábado em «digressão» por vários locais do concelho. A Charola da Mesquita vai passar pela Biblioteca Municipal (15h30), pelo Centro Museológico do Alportel (16h30), pelo sítio de Almargens, no Café Manta (17h30) e regressa a São Brás de Alportel, no Café União (18h30), em plena vila.

A Charola do Grupo Desportivo e Cultural de Machados inicia o circuito em São Romão, onde atua no Café Correia (15h30), em Vilarinhos, no Café 1º Maio (16h30) e em Mealhas, na Casa Reis (17h30).

No Dia de Reis, dia 6 de janeiro, a Charola da Mesquita atua, pelas 14h00, no Centro de Convívio dos Parises, no âmbito das celebrações do 6º aniversário deste equipamento. Os vários grupos de charolas atuam, a partir das 15h00, no Salão de Festas da Santa Casa da Misericórdia, em mais um encontro.

Pelas 21h00, o Salão de Festas da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel acolhe o 36.º Encontro de Charolas de São Brás de Alportel, promovido pela Associação Cultural Sambrasense, com o apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

Passarão pelo palco as Charolas «Aldeia Branca-Estoi», «Os Carolas», Charola dos Machados, Charola da Casa do Povo da Conceição de Tavira, Charola da Mesquita e o Grupo de Janeiras de Odeleite.

O programa «Charolas, a Força da Tradição» termina a 13 de janeiro, pelas 15h00, com a atuação dos vários grupos de charolas do concelho numa edição especial do Baile da Assembleia, que mensalmente acontece no Museu do Traje, iniciativa desta casa de cultura com o apoio do Clube do Museu.