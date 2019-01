São Brás de Alportel investe na habitação social

O município de São Brás de Alportel está a levar a cabo uma empreitada de manutenção e renovação do Parque de Habitação Social, que vem permitir melhorar as condições de habitabilidade de muitas famílias.

A habitação «é um dos pilares essenciais das políticas sociais do município, para uma comunidade mais coesa e solidária, onde todos possam ter direito a uma casa com dignidade e conforto», refere fonte da autarquia.

Neste sentido, «assumem prioridade estes investimentos na melhoria constante do Parque de Habitação Social de São Brás de Alportel, a par de todo o um trabalho de acompanhamento social das famílias que nele habitam. Uma estratégia consolidada através de uma eficaz ponte existente entre os Serviços Sociais do Município e a Divisão Técnica Municipal, que permite o eficaz acompanhamento das necessidades e planeamento das intervenções».

A obra em curso foi adjudicada à empresa Alconsige, por um valor superior a 43 mil euros. Os trabalhos integram a remodelação de um conjunto de fogos de habitação social, localizados em diversos núcleos, e passam pela substituição de coberturas, a instalação de novas redes de abastecimento de água e esgotos, colocação de novos equipamentos de cozinha, execução de novos pavimentos e revestimentos, substituição de loiças sanitárias, janelas e pinturas. A conclusão está prevista para o início deste ano.

Na continuidade desta estratégia, para o ano que agora tem inicio, a Câmara Municipal «tem previsto um conjunto de outras intervenções, num orçamento global previsto de 120 mil euros».

A par deste trabalho constante na manutenção e remodelação nas habitações que são propriedade da autarquia, esta prossegue com o apoio a inúmeros agregados familiares vulneráveis, através do programa de apoio social de cariz habitacional «Mão Amiga», que permite realizar obras nas das suas habitações para suprir necessidades básicas, melhorar a segurança e o conforto e fazer do lar o espaço de dignidade que todos merecem ter.

Até este momento o programa já apoiou 40 obras, num investimento de cerca de 230 mil euros.