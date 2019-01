São Brás de Alportel incentiva natalidade com vales para uso no comércio local

O município de São Brás de Alportel vai continuar a atribuir o «Vale + Natalidade» em 2019. Integrada no Plano de Apoio à Família «Vale + Família» que o município desenvolve, esta iniciativa de incentivo à natalidade pretende em simultâneo apoiar as famílias e promover o comércio local.

Lançada pela autarquia em 2016, a iniciativa consiste na atribuição de um apoio financeiro de 100 euros (totalizado por um conjunto de vales) às famílias de crianças nascidas ou adotadas e registadas em São Brás de Alportel.

A continuidade desta medida foi aprovada pelo executivo municipal nesta terça-feira, 8 de janeiro, em reunião de câmara. Os vales atribuídos podem ser utilizados no comércio local para a aquisição de bens e/ou serviços relevantes para o desenvolvimento das crianças, nomeadamente artigos de saúde e higiene, mobiliário, equipamentos, vestuário e calçado.

O Plano de Apoio à Família «Vale +» inclui a atribuição do «Vale + Educação», que visa o apoio na aquisição de material escolar no início do ano letivo, o «Vale + Saúde», que numa primeira fase se dedica ao rastreio de acuidade visual para crianças e ainda o programa de formação «+ família», que abrange uma diversidade de temas e desafios que se colocam à família.

«Apoios resultantes de um olhar atento do município sobre a realidade do concelho e dos munícipes e da vontade de contribuir para que todas as famílias possam ter uma melhor qualidade de vida», afirma a autarquia.

As normas relativas às condições de acesso ao «Vale + Natalidade» podem ser consultadas no site do município.