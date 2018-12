São Brás de Alportel aquece os mais carenciados com cabazes solidários

O município de São Brás de Alportel iniciou a distribuição do Cabaz Solidário da Consolada, composto por um vasto conjunto de alimentos, um contributo essencial para que as famílias mais vulneráveis do concelho possam ter uma ceia de Natal condigna.

Esta medida integrou o programa Natal Solidário, que visa melhorar a época natalícia dos mais carenciados.

Os cabazes da consoada, com produtos alimentares e brinquedos para os mais pequenos, estão a ser entregues a perto de 300 famílias do concelho.

Uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Sáo Brás de Alportel e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, em parceria com o núcleo local da Cáritas Paroquial de São Brás de Alportel e a colaboração do núcleo de São Brás do Exército de Salvação, que torna possível juntar a este cabaz de alimentos a distribuição de presentes a todas as crianças e jovens que integram estas famílias, mediante uma ação dos «Anjinhos de Natal», com a colaboração da Associação de Ajuda às Crianças Carenciadas do Algarve (ACA).

O mesmo espírito e a mesma vontade permitem que o programa do Natal Solidário 2018 conte novamente com o Jantar Solidário de Reis, que terá lugar no próximo dia 11 de janeiro, iniciativa que pretende aquecer os corações dos agregados familiares mais carenciados do município, com a organização de um convívio e de uma refeição condigna e saudável. Uma iniciativa possível com o apoio de muitas entidades e empresas do concelho que todos os anos se unem a esta manifestação solidária.