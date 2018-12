São Brás de Alportel aguça apetites nas festividades

O município de São Brás de Alportel preparou um calendário de apresentações e demonstrações, inspirados no Natal de 2018, para aguçar o paladar e animar os sábados de manhã, no Mercado Municipal.

Desde o início do mês já passaram pelo mercado diversas propostas de Natal – no passado sábado, 15 de dezembro, foi a Doceira Maria Teresa Neves a fazer as delícias de todos os presentes.

Os dias 22 e 24 de dezembro são para a Padaria do Mercado apresentar os seus produtos natalícios, enquanto a Casa Reis se apresenta no dia 29 de dezembro.

Já na reta final de 2018, o Mercado Municipal recebe a já tradicional demonstração gastronómica especial de fim de ano, que este ano conta com a participação da Chef Ana Figueiras, que trará uma proposta de fim de ano composta por camarão com figos secos sobre pão de alfarroba, uma salada de bacalhau com vinagrete de romã e rabanadas com calda de romã. Receitas pensadas para a época natalícia e de final de ano, com uma aposta nos produtos de qualidade disponíveis no Mercado Municipal.

O calendário não se esgota com a entrada em 2019, e na primeira quinzena de janeiro o Mercado Municipal prossegue com novas propostas: logo no dia 5 de janeiro, será vez da doceira Mónica Guerra. Já o dia 12 de janeiro, é para a mostra da Pastelaria Dofir.