São Brás convida à folia e à diversão carnavalesca

«O Entrudo tem outro encanto em São Brás de Alportel!» Este é o mote do município para apresentar a sua programação para a época carnavalesca. «Folião, tradicional e português», o Carnaval de São Brás de Alportel «é uma referência na região».

A folia começou na manhã de hoje, sexta-feira, 1 de março, com perto de cinco centenas de pequenos participantes no Desfile de Carnaval das Crianças.

Na noite de sábado, é o Futebol Clube Cabeça do Velho que convida a dar «um pezinho de dança» e a brincar ao Carnaval, com um Concurso de Máscaras que é já uma tradição do Baile de Carnaval que anima a zona serrana, a partir das 20h00.

No domingo, 3 de março, o tradicional Desfile de Foliões e de Carros Alegóricos sai à rua às 15h00. A Avenida da Liberdade volta a ser o ponto de encontro destes festejos, «que ano após ano atraem um número crescente de visitantes», com entrada e participação gratuitas e animação garantida pela tarde fora.

Para o município, «a defesa das tradições do Entrudo renasce todos os anos neste carnaval tipicamente português, num apelo à folia e à criatividade».

Humor popular, «com uma pitada de brejeirice e recheio de sátira política e social» são os ingredientes que aguçam a imaginação dos participantes que se apresentam na «Avenida do Carnaval» sambrasense com disfarces, adereços, coreografias e carros alegóricos que brilham e convidam à brincadeira.

A iniciativa é promovida pelo município, com o apoio das associações locais e grupos informais. Para estimular a participação da comunidade, a Câmara Municipal «atribui um apoio monetário às associações participantes que pretende ajudar a custear as despesas com a concretização dos carros e dos trajes».

A folia prologa-se até ao final do dia 3, com uma Matiné Dançante especial de Carnaval, realizada pelo Grupo Folclórico da Velha Guarda, na sede da União Desportiva e Recreativa Sambrasense.

Na noite de segunda-feira, 4 de março, o Clube do Museu convida a mais um divertido Baile de Carnaval. Já na terça-feira de Carnaval, 5 de março, São Brás de Alportel recebe a tradicional marcha-corrida de Carnaval, que tem início às 10h00, no Sítio de São Romão, com ponto de encontro junto ao Café Correia.

O Dia de Entrudo termina «da melhor forma» – a partir das 15h00, o Quartel dos Bombeiros Voluntários acolhe os foliões para o Chá Dançante especial de Carnaval que a Junta de Freguesia promove, com animação a cargo de Luís José.