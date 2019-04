Reclusos limpam e fazem pequenas reparações na Fuseta e na Ilha da Armona

Ao abrigo do protocolo de colaboração entre a Direção Geral de Reinserção Serviços Prisionais (Estabelecimento Prisional de Olhão) e o município de Olhão, e à semelhança dos que tem acontecido nos últimos anos, a autarquia vai continuar a desenvolver trabalhos de limpeza, manutenção e reparação de equipamentos em espaços públicos.

No presente ano os trabalhos vão ser desenvolvidos na União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, de 1 de abril a 10 de maio, e vão contar com a colaboração de seis reclusos. Durante este período, também estão previstos trabalhos na Ilha da Armona.

As intervenções são programadas e acompanhadas pela Divisão de Manutenção, Ambiente e Energia. No terreno, os reclusos são orientados por técnicos do município.