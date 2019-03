Quarteira vai ter uma «Rota dos Mercados» gratuita para todos

A Junta de Freguesia de Quarteira vai lançar o projeto «Rota dos Mercados», na quarta-feira, 13 de março, numa medida que visa a dinamização da economia local através dos mercados tradicionais. Com esta nova «rota», os residentes e visitantes têm a oportunidade de se deslocar de autocarro, uma vez por semana, a três espaços emblemáticos da cidade – Largo dos Mercados, Calçadão e Mercado da Roupa.

Este serviço, totalmente gratuito, vai funcionar todas as semanas, sempre à quarta-feira, entre as 9h30 e as 12h30.

O presidente da Junta quarteirense, Telmo Pinto, afirma que «os mercados e toda a vida envolvente à sua atividade são elementos muito fortes na identidade da nossa Freguesia», e nesse sentido «há que criar estratégias próprias para este setor, garantindo a sua preservação». Dessa forma, prossegue, «é possível garantir também a continuidade de muitas profissões associadas às atividades que se desenvolvem nos mercados».

Telmo Pinto enaltece ainda a importância da fama do pescado capturado na costa de Quarteira como forte atrativo turístico da freguesia, bem como a «tipicidade» dos mercados e a «qualidade» dos produtos lá comercializados, acrescentando que «os mercados locais influenciam muito o interesse de turistas nacionais e estrangeiros pela nossa cidade».

A «Rota dos Mercados», que conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, estará em vigor durante todo o ano e permitirá, não só revitalizar alguns espaços de venda ambulante como o outrora famoso «Gypsy Market», como facilitar a deslocação de cidadãos sem transporte próprio aos mercados mais afastados das suas zonas de residência.

«Desta forma estamos a apoiar não apenas as famílias que dependem da existência dos mercados, estimulando a sua continuidade, mas também a população com mais dificuldade de acesso a estes espaços de venda», observa Telmo Pinto, para salientar a importância dos mercados tradicionais no setor turístico.