A Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira, recebe a Exposição «Cartooning for Peace», de 20 de abril a 31 de maio, integrada no programa dos 5ºs Encontros do DeVIR.

Trata-se de um conjunto de 20 ilustrações sobre liberdade de imprensa, que oferece uma visão do trabalho de cartoonistas e ilustradores, «defensores pacifistas das nossas sociedades», que são regularmente alvo de ataques em todo o mundo.

Através do riso, «estes corajosos criadores» mostram-nos o caminho: pelas armas pacíficas do lápis, do pensamento livre e do humor, ajudam a preservar a saúde das nossas democracias quando elas estão ameaçadas.

Esta exposição coletiva, realizada pela associação «Cartooning for Peace», resulta da edição do livro comemorativo dos 10 anos da associação. Foi exposta na Câmara Municipal de Paris e é apresentada pela primeira vez em Portugal. Integra-se na 5ª edição deste festival que tem como tema «de(a)nunciar», e recorda «o nosso compromisso comum de defender o princípio fundamental da liberdade de expressão».

«Cartooning for Peace» é uma associação sem fins lucrativos, que junta cartoonistas de todo o mundo. Fundada por Kofi Annan e Plantu, visa promover o desenho satírico, cartoon/ilustração, como veículo de consciencialização para a Paz.

A exposição inaugura no dia 20, às 18h00, e pode ser visitada no seguinte horário: de terça-feira a sábado, das 9h30 às 13h30, e das 15h00 às 18h00. A entrada é livre.