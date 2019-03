Quarteira festeja o Dia da Mulher Cabo-Verdiana com cachupa e muito batuque

A cidade de Quarteira vai receber um programa de iniciativas que visam comemorar o Dia da Mulher Cabo-Verdiana, nos dias 30 e 31 de março. O IV Encontro de Batucadeiras da Diáspora em Portugal é um dos momentos altos destas celebrações.

Trata-se de um evento organizado pela Associação de Mulheres Cabo-Verdianas na Diáspora em Portugal, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, e que visa a promoção do Batuque (Batuku), provavelmente o mais antigo género musical de Cabo Verde, possibilitando o encontro de vários grupos de batucadeiras e a promoção do papel da mulher na cultura, na religião e na gastronomia.

No dia 30, a homenagem a todas as cabo-verdianas acontece numa cerimónia no Hotel Dom José, a partir das 18h00, com muita música e também moda. Já no dia 31, as atividades decorrem na Igreja de S. Pedro do Mar onde, pelas 10h30, haverá uma missa crioula animada pelo Grupo Coral da Capelania Africana. Às 13h00, está previsto um almoço tradicional com cachupa e outros pratos típicos de Cabo Verde.

Ao longo da tarde decorrerão várias iniciativas integradas neste IV Encontro de Batucadeiras da Diáspora em Portugal: atividade cultural, desfile de moda, atuação de grupos de batucadeiras, atuação da orquestra de batucadeiras, grupos de danças e atuação de artistas convidados. Esta sessão encerra às 17h30.

Refira-se que o Batuque (Batuku ou Batuk em crioulo cabo-verdiano) é um género musical, um património cultural e, também, um género de dança de Cabo Verde. A expressão musical e coreográfica do Batuque é encontrada na ilha de Santiago, com características padrão, desde o século 18, sendo provavelmente o género mais antigo de Cabo Verde.

Antigamente, o batuque revestia-se de um significado social. Era desempenhado em dias santos, em certas ocasiões cerimoniais, em festas, antes e durante os casamentos. Há estudiosos que referem que os movimentos de dança do batuque evocam o ato sexual, e o objetivo seria promover a fertilidade da noiva.

Hoje em dia o batuque perdeu o seu significado original. Foi transformado num espetáculo de palco, sendo desempenhado em atos oficiais, em festas ou utilizado por certos grupos para dar um exemplo do folclore de Cabo Verde.

O município de Loulé «associa-se, assim, a uma festa com raízes culturais africanas e que é promovida por uma comunidade migrantes que está fortemente integrada no concelho».