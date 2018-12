Produtores de baixa densidade mostram o melhor do Algarve em Vilamoura

A Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade (QRER) aceitou o desafio do Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort, para co-organizar o seu Mercado Tradicional de Natal.

O evento irá decorrer no hall de entrada do resort, nos dias 28 e 29 de Dezembro, entre as 15h00 e as 19h00. Em cada um dos dias, estará presente um diferente conjunto de marcas, de modo a garantir que o visitante encontra sempre novidades.

Este certame tem como principal objectivo promover os produtos algarvios de qualidade, que encontramos no interior e nos territórios de baixa densidade da região, de modo a proporcionar aos seus hóspedes e visitantes uma profunda imersão na cultura local.

O participante poderá tirar partido de provas nas bancas dos produtores, workshops e de alguns momentos especiais. Por exemplo, na sexta-feira, 28 de Dezembro, a equipa do Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort irá surpreender todos os presentes com um cocktail que integrará alguns dos produtos mais típicos da região; haverá também oportunidade para uma experiência de saber-fazer com uma jovem artesã local do Projecto TASA, que ensinará os participantes a elaborar uma recordação utilizando a arte da empreita.

Já no Sábado, 29 de Dezembro, Phermad (Fernando Madeira) irá realizar caricaturas dos que por lá passarem, sempre enquadrados num cenário bucólico do barrocal e da serra algarvios; por fim a NF CORK irá dinamizar um workshop que ensinará a reutilizar uma rolha de cortiça adoptando uma atitude amiga do ambiente.

Programação do evento em detalhe:

Sexta, 28 de Dezembro

15h00: Abertura do Mercado Tradicional de Natal

15h30: Momento de provas com os produtores

16h00: «Drink & Taste the Algarve» – Cocktails com Tivoli

17h00: «Learn with the Local Makers» – Workshop Projecto TASA

19h00: Encerramento do Mercado Tradicional de Natal

Sábado, 29 de Dezembro

15h00: Abertura do Mercado Tradicional de Natal

15h30: Momento de provas com os produtores

16h00: «Sketch Me Up» – Caricatura num cenário algarvio

17h00: «Learn with the Local Makers» – Workshop NF Cork

19h00: Encerramento do Mercado Tradicional de Natal