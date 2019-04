«Procissão do Enterro do Senhor Morto» é ponto alto da Semana Santa de Olhão

As comemorações da Semana Santa em Olhão iniciaram-se no dia 14 de abril, com as celebrações alusivas ao domingo de Ramos, e decorrem até ao próximo dia 21 de abril, domingo de Páscoa. Amanhã, quinta-feira, 18 de abril, dá-se início ao Tríduo Pascal.

A Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, durante este Tríduo Pascal de quinta-feira Santa, realiza a Missa Vespertina da Ceia do Senhor, às 22h00, na Igreja Matriz de Olhão.

Depois, na sexta-feira Santa, 19 de abril, às 15h00, celebra-se a Paixão do Senhor, sendo no período que acontece um dos pontos altos destas celebrações e que traz a Olhão muitos visitantes – trata-se da Procissão do Enterro do Senhor Morto, com início às 22h00, e que percorrerá as principais ruas da Baixa de Olhão e a Avenida da República. Esta iniciativa obrigará a alguns constrangimentos de trânsito que podem ser consultados neste link.

No dia 20 de abril, sábado, realiza-se a Vigília Pascal, às 22h00, e no dia seguinte, 21 de abril, domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor, a Missa da Solenidade tem início às 10h30.

As celebrações da Semana Santa contam com a colaboração do Município de Olhão.