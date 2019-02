Primeira Certificação Internacional em Encorajamento do país acontece em Faro

A Delegação Regional do Algarve da Associação para o Planeamento da Família (APF) promove, numa parceria com Danielle Capella Encouragement Consultant Master Trainer, a Certificação Internacional em Encorajamento. Esta ação, inédita no país, tem lugar nos próximos dias 30 e 31 de Março de 2019, no Centro de Incubação de Faro da ANJE.

A Associação para o Planeamento da Família (APF) é uma IPSS com finalidades de Saúde, criada em 1967, que tem como missão «contribuir para que as pessoas possam fazer escolhas livres e responsáveis na sua vida sexual e reprodutiva e promover a parentalidade positiva».

Nesse âmbito, e no contexto de promoção da saúde e do bem estar dos indivíduos e das comunidades, a APF Algarve tem apostado na promoção de formações inovadoras com o apoio de facilitadores de renome, nacionais e internacionais, como é o caso de Danielle Capella, primeira e atualmente a única Master Trainer em língua portuguesa do programa Lynn Lott Encouragement Consulting.

Danielle Capella é psicóloga clínica, formadora, educadora parental e em sala de aula, certificada pela americana Positive Discipline Association, possuindo mais de 10 anos de experiência internacional através do trabalho com centenas de pessoas e famílias em contexto clínico e formativo.

A Certificação Internacional em Consultor/a de Encorajamento (EC) – Lynn Lott Encouragement Consultant Training é uma formação profissional intensiva e especializada, desenvolvida por Lynn Lott, reconhecida psicoterapeuta adleriana, autora e co-autora de dezenas de livros e manuais, co-fundadora da Disciplina Positiva nos Estados Unidos da América. Esta formação tem o objetivo de apoiar os participantes no seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional.

No final da formação os participantes recebem o título de Consultor/a de Encorajamento (EC – Encouragement Consultant) do programa internacional Lynn Lott Encouragement Consulting, passando a integrar a família EC e o Diretório Global de Consultores EC Certificados. Mais informações e inscrições através de e-mail ou do 289863300.