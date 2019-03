Preço dos transportes públicos no Algarve desce para metade

A AMAL, Comunidade Intermunicipal do Algarve, aprovou na sexta-feira, 8 de março, a redução em 50 por centro do custo dos passes nos transportes públicos do Algarve, medida que será aplicada, o mais tardar, a partir de maio.

«Esta é mais uma medida para aumentar a procura dos transportes públicos na região do Algarve e mais uma aposta em soluções amigas do ambiente». No entanto, a Comunidade Intermunicipal espera agora que a acompanhar esta medida seja também resolvida a carência de transportes públicos na região do Algarve.

O Plano de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos foi aprovado por unanimidade na reunião do Conselho Intermunicipal. Esta redução de 50%, válida para autocarros e comboios, é conseguida através de verbas do Fundo Ambiental e das autarquias. A AMAL recebe este ano uma verba de cerca de 1 milhão de euros por parte do Fundo Ambiental, o que representa cerca de 97,5 por cento do montante global. Os restantes 2,5 por cento são provenientes dos municípios.