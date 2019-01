Praticante de parapente resgatado na Praia da Cordoama

O Comando Local da Polícia Marítima de Lagos recebeu no dia 6 de janeiro, pelas 17h02, uma informação via Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo sobre a ocorrência de um acidente com um praticante de parapente na praia da Cordoama, em Vila do Bispo.

​O piquete da Polícia Marítima de Lagos «deslocou-se de imediato para local, onde conseguiu identificar um praticante do sexo masculino de 52 anos e de nacionalidade alemã, que se encontrava a praticar parapente, tendo embatido com bastante violência no chão. Do impacto, resultaram lesões ao nível da coluna que afetaram os membros inferiores», explicou fonte da autoridade marítima.

Foram destacados para o local os Bombeiros de Vila do Bispo, bem como uma ambulância de suporte imediato de vida do INEM, para prestação do socorro adequado.

Pelas 18h10 o ferido foi estabilizado e encaminhado para o Hospital de Portimão, apresentando fortes dores na zona lombar e cervical da coluna vertebral.