Portimão quer população com o «Mercado no Coração»

Durante todo o mês de maio, e sob a expressão nacional «Gosto do Meu Mercado», o Mercado da Avenida São João de Deus, em Portimão, associa-se à campanha internacional «Love Your Local Market», uma campanha coordenada e apoiada desde 2014 pela União Internacional de Mercados (WUWM – World Union of Wholesale Markets), que já se desenvolve em mais de 30 países da Europa, América e Ásia, e conta com a participação de mais de 3 mil mercados, propondo a realização, durante o mês de maio, de atividades de promoção dos mercados como estruturas essenciais do comércio agroalimentar nas cidade e vilas.

Em parceria com a Sociedade Instaladora De Mercados Abastecedores (SIMAB), que é a entidade coordenadora da campanha em Portugal, o Mercado da Avenida São João de Deus adere pelo segundo ano consecutivo a esta iniciativa de âmbito internacional, dinamizando um conjunto de atividades especiais durante todo o mês, estando previstas promoções e ofertas especiais em todos os setores comerciais deste espaço comercial, demonstrações e degustações culinárias, entretenimento e animação.

Destaque para o sorteio de vales-oferta organizado pela Comissão de Operadores do Setor do pescado deste equipamento que, de 3 e 25 de maio, disponibilizará aos clientes cupões de participação para se habilitarem a ganhar estas ofertas, mediante compras iguais, superiores ou múltiplas de 10 euros nos espaços aderentes a esta iniciativa. Uma palavra também para a ação especial «(H)À Noite no Mercado», agendada para 25 de maio, que entre as 19h30 e as 00h30 dinamizará no espaço comercial do Mercado a edição especial do «Choque Frontal ao Vivo», produzido pela rádio Alvor FM.

Tendo como convidado Fernando Leal, eleito «Artista Revelação Algarve 2018» por este parceiro local, por ocasião desta iniciativa noturna decorrerá um desfile de moda com modelos portimonenses, organizado pela Associação Portimonense do Comércio e Serviços, com a apresentação das coleções das lojas aderentes da coletividade. Os modelos serão penteados pelo cabeleireiro Bérenger Olivier – Hair Deginer Portimão e maquilhados pela Wiata Beauty – Estúdio de Estética, numa iniciativa que se pretende local, e de aproximação entre os operadores do mercado e o próprio comércio e população locais.

Este evento noturno contará também com tasquinhas, havendo uma oportunidade única para os visitantes adquirirem os frescos diretamente junto dos operadores, num horário fora de horas.

Com o mote definido para 2019 – «no teu bairro, na tua rua, na paragem de autocarro… Mercados no Coração!» – a adesão a esta iniciativa tem como propósito «aproximar este equipamento da população, incitando à proximidade física entre comerciantes e clientes, e ao reconhecimento da qualidade e frescura dos produtos comercializados neste mercado», explica o município de Portimão.